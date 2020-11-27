2020/11/27 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية تحولت أسعار خام برنت، اليوم الجمعة، للارتفاع خلال التداولات لتقفز بأكثر من 1%، مع استمرار تركيز المستثمرين على الاجتماع الذي ستعقده مجموعة “أوبك +” على مدار الإثنين والثلاثاء المقبلين.هذا وذكرت “رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، أن “أوبك+” تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عبر الإنترنت السبت، قبيل اجتماعها الرسمي الذي ستتخذ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يرتفع بأكثر من 48 دولارًا للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يرتفع بأكثر من 48 دولارًا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).