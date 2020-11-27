الزراعة: موسم الأمطار سينعكس على واقع الإنتاج في البلاد

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عبرت وزارة الزراعة، الجمعة، عن تفاؤلها بالموسم الحالي والأمطار المتساقطة وانعكاسه على الواقع الزراعي في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “كمية الأمطار المتساقطة ستعطي رسالة ايجابية ومشجعة للفلاحين والمزارعين بالاستعدادات المبكرة لهذا الموسم لاسيما في المناطق الديمية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح …

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