مصدر طبي : 3 شهداء واكثر من خمسين جريحا في اشتباكات ساحة الحبوبي بالناصرية

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر طبي:" ان اشتباكات ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية ، ادت الى سقوط 3 شهداء واكثر من 50 جريحا ".وكانت اشتباكات بالعصي والحجارة وقعت قرب ساحة الحبوبي في الناصرية ،بين انصار التيار الصدري ومتظاهري الساحة ، شهدت حرق عدد من الخيم.وشهدت بغداد وعدد من المحافظات اليوم ، تظاهرات لانصار التيار الصدري ، للمطالبة بالاصلاح والدعوة للاشتراك في الانتخابات المبكرة ./ انتهى

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