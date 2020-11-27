ترامب يعيد نشر اخبار بـ

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعاد الرئيس الامريكي ، المنتهية ولايته ،دونالد ترامب نشر اخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة، دون التعليق على الموضوع.واعاد ترامب في "تويتر" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اغتيال فخري زاده.كما اعاد ترامب نشر تغريدة للصحفي الاسرائيلي يوسي ميلمان تنص على ان هذا العالم كان رئيسا لبرنامج ايران العسكري السري وانه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" على مدى سنين .



وان اغتياله يوجه ضربة الى ايران من الناحيتين النفسية والمهنية.واكدت السلطات الايرانية اغتيال فخري زاده، رئيس مركز الابحاث والتكنولوجيا التابع لوزارة الدفاع، محملة اسرائيل المسؤولية./انتهى8

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