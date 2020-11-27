صحة ذي قار تكشف عن حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي في العراق....

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