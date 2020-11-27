العراق والمشهد السياسي قبيل الانتخابات المبكرة

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تقرأ التظاهرة الصدرية في بغداد، كحملة إنتخابية مبكرة، قبيل الانتخابات؟

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