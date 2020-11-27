اليكم احدث اسعار الذهب في سوريا

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر أسعار الذهب في سوريا بتسجيل سعر مستقر لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده في الأيام الماضية....

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