الكاظمي يعزل قائد شرطة ذي قار وفرض حظر للتجوال في الناصرية

2020/11/27 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار:

الشرطة تصدر امرا بحظر التجوال في مدينة الناصرية

المدير الجديد لشرطة ذي قار هو اللواء عودة الجابري

القائد الجديد لشرطة ذي قار برتبة لواء من اهالي محافظة البصرة

الكاظمي يوافق على تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار

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