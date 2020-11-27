التجارة تتفق على أعطاء دور للشركات الروسية لصناعة الأدوية في العراق

2020/11/27 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، اتفاقها على إعطاء دور للشركات الروسية لصناعة الأدوية في العراق.

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