مصرع واصابة 7 مدنيين في 3 حوادث مرورية بديالى

2020/11/27 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد مصدر طبي في ديالى، الجمعة، مصرع واصابة 7 مدنيين في 3 حواد مرورية داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدني لقي حتفه واصابة 4 اخريين في حادث سير مرعبة على طريق كلار- خانقين(110كم شمال شرق بعقوبة) فيما لقي سائق مركبة مصرعه في حادث تصادم اخر غربي بعقوبة فيما اصيب مسن بجروح في حادث هو الثالث من نوعه قرب الغالبية(16كم شمال غرب بعقوبة)”.

واضاف المصدر،ان” ضحايا الحوادث المرورية لاتزال تسجل معدلات عالية في ديالى خاصة على الطرق الرئيسية ومنها طريق كركوك- بغداد الذي يسجل حصة الاسد من الحوادث في معدلاتها السنوية”.

وتعاني ديالى من ارتفاع حاد في معدلات الحوادث المرورية خاصة على الطرق الخارجية ما يؤدي الى سقوط الالاف سنويا بين قتيل ومصاب”.انتهى 25 ف

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