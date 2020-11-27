مصدر: ذي قار تعلن حظر التجول على خلفية أحداث الحبوبي

2020/11/27 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال مصدر أمني، الجمعة، إن السلطات الامنية في محافظة ذي قار قررت فرض حظر التجول في المحافظة على خلفية الاحداث في ساحة الحبوبي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"ان ار تي" اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، ان الاجراء جاء في محاولة للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تشهده ساحة الحبوبي بعد حدوث صدامات بين الصدريين والمتظاهرين أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المحتجين.

وكانت دائرة صحة ذي قار، أعلنت اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، فيما أصيب 5 عناصر من القوات الأمنية بينهم ضابط، خلال مواجهات حدثت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر الناطق باسم اعلام الدائرة، عمار بشار الزاملي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف الزاملي، أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصا، بينهم 5 بطلق ناري والآخرين بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع، أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل اعلام محلية، بحدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين.

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