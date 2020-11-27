محدث.. الذهب يغلق أدنى 1800 دولار مسجلاً خسائر أسبوعية قوية

2020/11/27 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً أدنى 1800 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة،، مع آمال تعافي الاقتصاد، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية في حوالي شهرين.

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