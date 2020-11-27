العراق يعد خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مطلع 2021

2020/11/27 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، إعداد خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن الانضمام سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل.وقالت الوزارة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إنها أعدت خطة للانضمام إلى …

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