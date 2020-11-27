الذهب يغلق أدنى 1800 دولار مسجلاً خسائر أسبوعية قوية

2020/11/27 | 21:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً أدنى 1800 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة،، مع آمال تعافي الاقتصاد، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية في حوالي شهرين.

ويأتي هبوط أسعار المعدن مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، ورغم هبوط الدولار.

وأدت الآمال في لقاح لفيروس كورونا وانتعاش النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة، ودفع المعدن الأصفر نحو خسائر أسبوعية بنحو 3.4 بالمائة.

كما ساهم هدوء المخاوف السياسية في الولايات المتحدة في زيادة الضغط على المعدن الأصفر، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه سوف يغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي رسمياً على فوز جو بايدن.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1788.10 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 4.5 بالمائة أو ما يعادل حوالي 84 دولاراً، لتكون الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 بالمائة، ليصل إلى 1785.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 91.82.

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