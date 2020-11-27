كركوك..اختتام المهرجان الشعري الثالث للشباب

2020/11/27 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في مدينة كركوك، اليوم الجمعة، المهرجان الشعري الثالث للشباب (دورة الشاعر لطيف هلمت).

واقيم المهرجان الذي نظمته مديرية الثقافة والفنون في كركوك التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان على قاعة المركز الثقافي في كركوك واستمر لمدة يومين.

والقى 20 شاعرا وشاعرة من الشباب والشابات قصائدهم في الجلسات الشعرية للمهرجان وهم كلا من هلمت هوشيار وگوران بێ به‌ش وبه‌ژدار سه‌ید وكاروان عوسمان ومريوان حكیم وچیمه‌ن جولا وشازاده میهری وشیلان كایه‌ وجزا شيخانی وبه‌لين علي وحمه ى شانو وزانيار عادل وارام شه يدا وشاهين غریب وهيمن كامل وجالاك عمر ورشيد ديوانه وئاڤان محمه‌د وسركوت شواني وحسرت شوانی.

وقد سمت اللجنة المشكلة في المهرجان الفائزين الثلاثة الأوائل وهم كل من الشعراء الشباب هلمت هوشيار في المركز الاول وگوران بى به ش في المركز الثاني وشيلان كايه وبشدار سيد في المركز الثالث مناصفة.

وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني‌

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