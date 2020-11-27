إرتفاع حصيلة اشتباكات الناصرية وعزل قائد الشرطة

2020/11/27 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة اشتباكات ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية الى 3 شهداء واكثر من 50 مصابا.

وقال المصدر، في حديث صحفي، إن "حصيلة اشتباكات الناصرية التي اندلعت بين المتظاهرين والقوات الامنية ارتفعت الى 3 شهداء واكثر من 50 مصابا".

على صعيد متصل، تناقلت وكالات الانباء خبرا عن قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعزل قائد شرطة ذي قار، واصدار قرار فرض حظر للتجوال في الناصرية على خلية الاشتباكات التي اندلعت في المدينة

PUKmedia وكالات‌

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