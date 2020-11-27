2020/11/27 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أصدر أمرا بتعيين قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار، بعد إحالة القائد السابق للتحقيق، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمر باحالة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي إلى التحقيق، وتعيين اللواء عودة الجابري بدلا عنه".

وفرضت السلطات الأمنية، مساء اليوم الجمعة، حظرا للتجوال في مدينة الناصرية على خلفية أعمال العنف والصدامات بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري التي اندلت في وقت سابق.

وكشفت دائرة صحة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حصيلة الاشتباكات والصدامات التي اندلعت بين متظاهرين وانصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية.

وقال الناطق الرسمي باسم اعلام الدائرة عمار بشار الزاملي، بحسب الوكالة الرسمية إن "الحصيلة بلغت شهيدا واحدا إثر طلق ناري، فضلا عن حالة خطرة".

وأضاف أن "40 شخصا اصيبوا جراء الاشبتاكات بينهم 5 اشخاص بطلق ناري، والآخرين بالحجارة والآلات الحادة، بينهم 5 إصابات من القوات الأمنية بضمنهم عنصر برتبة ضابط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعين قائداً جديداً لشرطة ذي قار ويحيل السابق للتحقيق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعين قائداً جديداً لشرطة ذي قار ويحيل السابق للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).