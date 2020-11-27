2020/11/27 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة، بفرض حظر التجوال في مركز مدينة الناصرية وقضاء الشطرة، على خلفية احتكاك انصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي. وقال المصدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية فرضت حظر التجوال في مدينة الناصرية وكذلك في قضاء الشطرة على خلفية الصدام الذي حصل بين الصدريين والمتظاهرين في ساحة الحبوبي".واضاف ان "محافظ ذي قار عقد اجتماعاً امنياً طارئاً مع قائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار الجديد لبحث الاوضاع الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تفرض حظراً للتجوال في مدينة الناصرية وقضاء الشطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تفرض حظراً للتجوال في مدينة الناصرية وقضاء الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).