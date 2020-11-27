ظريف: اغتيال محسن زادة جريمة إرهاب دولة وعلى أوروبا استنكارها

2020/11/27 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اغتيال العالم محسن زادة، عملية إرهابية وعمياء.

وقال ظريف بأن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني.



داعيا الدول الأوروبية الى وضع حد لسياسة المعايير المزدوجة واستنكار هذه الجريمة التي تعتبر إرهاب دولة.

الى ذلك توعد حسین دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني بالرد على عملية اغتيال زادة قائلا في تغريدة على تويتر سيكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون مما فعلوه.

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