اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بالقرب من العاصمة

2020/11/27 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت طهران اغتيال محسن فخري زادة أحد العلماء النوويين البارزين وذلك عبر تفجير أعقبه إطلاق نار على سيارته.

وفي التفاصيل، أكد التلفزيون مقتل زادة أحد علماء إيران في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند بالعاصمة طهران، كاشفاً أن عملية الاغتيال نفذت من قبل مجموعة مسلحين.

يذكر أن زادة كان قيادياً في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس منظمة أبحاث الدفاع الجديدة كما انه مدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

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