تعيين قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار

2020/11/27 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار"

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