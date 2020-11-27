الادعاء في بلجيكا يطالب بحبس الدبلوماسي الإيراني

2020/11/27 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الادعاء البلجيكي بالسجن 20 عاما لدبلوماسي إيراني اتُّهم بالتخطيط لاعتداء قرب باريس على تجمّع لمعارضين للنظام الإيراني عام 2018.

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