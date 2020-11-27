وفاة لاعب من نادي الصليخ اثر نوبة قلبية مفاجئة خلال مباراة لفريقه

2020/11/27 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / نعت الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة ، لاعب نادي الصليخ سجاد علي وحيد ، واعلنت الحداد ثلاثة ايام.



وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ، أنها "تعلن الحداد ثلاثة ايام والوقوف دقيقة صمت، وذلك حداداً على سجاد علي وحيد لاعب نادي الصليخ، الذي فارق الحياة مساء اليوم الجمعة اثر نوبة قلبية مفاجئة ،خلال مباراة فريقه امام فريق بسماية ".



وتعرضَ (سجاد علي وحيد) لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، ما تطلب نقله الى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة نوبة قلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.



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