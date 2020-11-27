التربية العراقية تحدد آلية الدوام للتعليم المهني

2020/11/27 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الجمعة، آلية الدوام الرسمي للتعليم المهني للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وسط إجراءات وتعليميات خلية الأزمة لجن...

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