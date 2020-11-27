الهجرة: محافظة ديالى اصبحت من مخيمات النزوح

2020/11/27 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايڤان فائق جابرو، خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق آخر مخيم في قضاء خانقين.وقالت جابرو في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظة ديالى خلت من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين وعودة اخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصاً …

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