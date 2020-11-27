“غوغل” تحظر تثبيت تطبيقاتها على هواتف “هواوي”

2020/11/27 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات يبدو أن غوغل بدأت باتخاذ إجراءات وتحركات حاسمة لحظر تثبيت تطبيقاتها تمامًا على أجهزة شركة هواوي، من خلال التعرف وحظر معالجات تلك الأجهزة.ونظرًا للحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من أن هواتف هواوي وأجهزتها لم يعد بإمكانها تثبيت تطبيقات غوغل، لكن لا يزال بإمكان المستخدمين تثبيت تلك …

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