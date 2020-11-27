ثورة تشرين واشكالية التنظيم والتمثيل - صادق إطيمش

#صادق_إطيمش الندوة الحوارية التي ادارها ، مشكوراً ، الأستاذ المحامي والوجه البارز في الإنتفاضة الشعبية التي توجتها ثورة تشرين الباسلة ، حسين الغرابي مع الباحث في علم الإجتماع السياسي الأستاذ عبد الرزاق علي في السادس والعشرين من تشرين الثاني الحالي ، زودت المتابعين للثورة ومناصريها بمعلومات بالغة الأهمية وتحليل علمي دقيق ابداه الاستاذ المحاضر حينما تناول طبيعة ثورة تشرين وما يمكن ان تتمخض عنه من انعكاسات على م ......
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