الثورة بالغرب الإفريقي والحروب الوطنية الثورية الجديدة - الحلقة الرابعة - امال الحسين

2020/11/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_الحسين إعادة بناء مفهوم النضال الديمقراطي الثوريالشهيد إبراهيم صيكا : وحدة النضال ضد العدو المشترك.خرج الشهيد من أيت باعمران حاملا سلاحه، السلاح الذي حمله الشهيد سلاح فتاك، رأى في محيطه الطفولي كل أشكال الحرمان : الفقر يسود في مجتمع منح الكثير لهذا الوطن، حتى أصبح لعب الأطفال بالسلاح جزءا من هواية الطفولة المحرومة، أثناء الخروج من المسيد، في بدايات تحصيل العلم والمعرفة، كان لعب الأطفال تع ......





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