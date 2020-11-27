أمين بغداد يثمن مبادرة الحشد الشعبي لدعم محطات الصرف بمولدات طارئة

2020/11/27 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}ثمن امين بغداد،علاء معن،اليوم الجمعة، مبادرة هيأة الحشد الشعبي لتجهيزهم عدد من محطات الصرف الصحي ب(٦) مولدات مختلفة الاحجام.

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