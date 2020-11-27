النجيفي يتحدث عن واقع جديد سيفرض نفسه في العراق

2020/11/27 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الجمعة، ان الوقت أصبح ملائما لمناقشة تفاصيل الاقاليم الادارية واستحقاقاتها.

وكتب النجيفي، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (27 تشرين الثاني 2020): "الانهيار والفوضى..



والاقاليم الادارية هي واقع جديد سيفرض نفسه بعد الفوضى".

وأضاف "وقد اصبح الوقت ملائم لمناقشة تفاصيل الاقاليم الادارية واستحقاقاتها

⁃الامن المحلي

⁃الحاجة للتنمية المحلية

⁃حاجة المكونات المتعايشة للتفاهم على العيش محليا

⁃ترجيح دور القيادات المحلية".

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