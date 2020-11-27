محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

2020/11/27 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تسجيل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستوىات قياسية جديدة، لتحقق "وول ستريت" مكاسب أسبوعية قوية.

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