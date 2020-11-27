الصدر: اليوم اعتراني الامل بان تكون الانتخابات المقبلة بيد الصالحين

2020/11/27 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على موقع تويتر، انه اليوم اعتراني الامل بان تكون الانتخابات المقبلة بيد الصالحين ليخلصوا العراق من كل المسيئين من الداخل والخارج، فلا احتلال ولا ارهاب ولا تطبيع ولا فقر ولا ترهيب بل دولة قوية وشعب ابي.

وادناه نص التغريدة:

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