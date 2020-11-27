شرطة النجف تصدر توضيحاً بشأن حادثة مقتل شخص على يد ستة من اخوته

2020/11/27 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، توضيحا حول حادثة مقتل شخص على يد ستة من اخوته.

وقالت الشرطة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، ان “بعض مواقع التوصل الاجتماعي تناولت خبرا عن قيام ٦ أخوة بقتل أخيهم”، مبينة ، ان “هذا الحادث قديم ويعود الى أول يوم من عيد الأضحى المبارك”.

واشار البيان الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ولاتزال الأجهزة الأمنية تتابع التحقيق من أجل تطبيق القانون”، مشددة على انه “ما يشاع الجريمة حديثة غير صحيح مطلقا”.

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