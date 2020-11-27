فرض حظر شامل على التجوال في ذي قار

2020/11/27 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار فرضت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، حظرا شاملا للتجول في عموم مدينة الناصرية.وقال مصدر امني، ان “قيادة الشرطة في ذي قار فرضت حظرا شاملا للتجوال في الناصرية، على خلفية الاحداث الاس شهدتها ساحة الحبوبي وسط المدينة”.

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