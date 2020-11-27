2020/11/27 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعیم التیار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن تكون الانتخابات المقبلة بید الصالحین، وذلك تعلیقا على تظاھرة لجماھیر التیار التي انطلقت صباح الیوم تأيیدا لدعوة أطلقتھا لجنة الاحتجاجات التابعة للتیار الصدري.

وخاطب الصدر أنصاره، عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "ايھا الاحبة قد اثبتھم الیوم ان العراق عراق المرجعیة عراق الصدرين عراق يطاع فیه الله تعالى..



عراق لا يتحكم به من خلف الحدود وعراق لا يتحكم به ثلة من الفاسدين او المنحرفین.

وأضاف: "الیوم اعتراني الامل بان تكون الانتخابات القادمة بید الصالحین لیخلصوا العراق من كل المسیئین من الداخل والخارج، فلا احتلال ولا ارھاب ولا تطبیع ولا فقر ولا ترھیب بل دولة قوية وشعب ابي.

واختتم الصدر تدوينته بالقول: "فالحمد لله الذي نصر عبده واعز جنده".

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الانتخابات القادمة ستكون بید الصالحین) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الانتخابات القادمة ستكون بید الصالحین) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).