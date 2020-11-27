انتخابات نقابة الفنانين العراقيين في كركوك

2020/11/27 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإشراف مباشر من قبل نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي ونائبته الفنانة آسيا كمال وأمين سر النقابة فاضل وتوت جرت بمدينة كركوك اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك.

احيث فاز برئاسة النقابة الفنان هشام ناظم، والفنان ليث نور الدين بمنصب مسؤول قسم الموسيقى والفنان قاسم غمكين بمنصب مسؤول قسم المسرح والفنان صباح بكر بمنصب مسؤول القسم التشكيلي والفنان كفاح كنعان بمنصب مسؤول قسم السينما.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني‌

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