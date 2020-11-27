السيد الصدر يغرّد بشأن تظاهرات اليوم

2020/11/27 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة ، أن اليوم اعتراني الأمل بأن تكون الانتخابات القادمة بيد الصالحين ليخلصوا العراق من كل المسيئين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول مكاتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، أن تظاهرات أبناء التيار الصدري التي خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير هي دعوة لتوحيد الكلمة والمضي في الانتخابات.

وقال الجابري في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تظاهرات اليوم هي دعوة لتوحيد الكلمة ،والمضي في الانتخابات"، مشيراً إلى أن إزالة آفة الفساد عن صدر العراق سيكون عبر انتخابات نزيهة".

وأضاف أن "الهدف الآخر للتظاهرات هو أنها رسالة لبعض السياسيين ،والقوى السياسية التي تتحالف عبر الغرف المظلمة والتي تسعى لإلغاء موعد الانتخابات المبكرة ،والمقررة في الشهر السادس المقبل".

وأوضح الجابري أن "الهدف الآخر من التظاهرات والتجمع هو الدعوة لصلاة الجمعة في بغداد بدعوة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،وللرد على بعض الذين تجاوزوا على النبي محمد "صلى الله عليه وآله وسلم" وعلى الإسلام ،وعلى رموز الإسلام ،وهي رسالة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

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