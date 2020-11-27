مصرع وجرح ستة اشخاص في حادثين مروريين في ديالى

2020/11/27 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / لقي شخصان مصرعهما واصيب اربعة آخرون في حادثين مروريين في محافظة ديالى اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حادث سير ناجم عن تصادم مركبتين وقع على طريق كلار - خانقين شمال شرق بعقوبة ، اسفر عن مصرع شخص وجرح اربعة اخرين ، فيما لقي سائق عجلة مصرعه في حادث تصادم مع شاحنة كبيرة غرب بعقوبة ".واضاف :" ان الطرق الرئيسة في ديالى ماتزال تشهد حوادث مرورية تؤدي الى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين " ./انتهى

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