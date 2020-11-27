سلة العراق تخسر امام البحرين بالوقت الاضافي

2020/11/27 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / خسر المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة مباراته الأولى في النافذة الثانية من تصفيات كاس اسيا ،الجارية احداثها في البحرين ، امام المنتخب البحريني بنتيجة 95- 92 .وكانت المباراة قد انتهت بوقتها الاصلي بالتعادل بنتيجة 78 - 78 حيث ادرك المجنس الأمريكي دي ماريو التعادل بثلاثية قاتلة بالثانية الأخيرة لتذهب المباراة لشوط اضافي من ٥ دقائق لم يستثمرها منتخبنا الذي أهدر ١٤ رمية حرة خلال المباراة ،والتي تسببت بخسارة الفريق.يشار الى ان المنتخب يعاني من غياب ثلاثة لاعبين مؤثرين بالتشكيلة بسبب إصابتهم بكورونا ،هم ذو الفقار فاهم وعلي حاتم وحسان علي./انتهى

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