انباء عن اقالة قائد شرطة ذي قار

2020/11/27 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بان انباءً تداولت حول اقالة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي على خلفية الاحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط الناصرية....

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