2020/11/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجموعة الاعلام المستقل يطمئن على صحة الكاتب الصحفي منذر آل جعفر هاف بوست عراقي: كتّاب وباحثون يدعمون ترشيح البزّاز لقيادة البلاد بغداد – الزمان اطمأن الاستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل، على صحة الكاتب الصحفي منذر آل جعفر، فيما عبر الاخير عن سعادته بالتفاتة البزاز ووفائه لزملائه واصدقائه وتفقده احوالهم في […]

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