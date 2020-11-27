2020/11/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم المحتجين في الحبوبي وأتباع الصدر يؤيدون بتظاهرات إجراء الإقتراع حديث مبكّر عن الأغلبية وحراك سياسي وشعبي يستبق الموعد للظفر برئاسة الوزراء بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري بدأ الصدريون حملتهم الانتخابية مبكراً ، بخروج الالاف من اتباع رئيس التيار مقتدى الصدر في تظاهرات شملت جميع المحافظات بأستثناء كربلاء والنجف ، وانطلقت التظاهرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق خيم المحتجين في الحبوبي وأتباع الصدر يؤيدون بتظاهرات إجراء الإقتراع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق خيم المحتجين في الحبوبي وأتباع الصدر يؤيدون بتظاهرات إجراء الإقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).