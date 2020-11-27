2020/11/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يمدّد التقديم للقبول المركزي إلى 30 تشرين الثاني بغداد – الزمان وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب باستمرار التقديم للقبول المركزي لغاية نهاية يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني الجاري.ويأتي ذلك في سياق إتاحة التقديم للطلبة خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 فما دون، وتوفير فرصة تدقيق الخيارات لدى […]

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