2020/11/27 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لاشك أن المشي يومياً يشكل حاجزاً يحمي من العديد من الأمراض، لاسيما مع انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، ومع اقتراب فصل الشتاء، الذي يزداد فيه انتشار الأمراض المعدية وتحتاج لضرورة التركيز على الصحة الجسدية والعقلية في ظل الأزمة الوبائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشي لمدة نصف ساعة يومياً.. فوائد لاتعد ولاتحصى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشي لمدة نصف ساعة يومياً.. فوائد لاتعد ولاتحصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).