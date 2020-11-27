استشهاد 3 وجرح 70 في اشتباكات ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2020/11/27 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

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استشهد ثلاثة اشخاص وجرح اكثر من سبعين اخرين في اعتداءات قامت بها جماعات مسلحة بالعصي والأسلحة الخفيفة على معتصمي ساحة الحبوبي وسط الناصرية ..

وذكرت مصادر للتغيير ان الاعتداءات جاءت بعد صلاة الجمعة عقب قيام مجاميع مسلحة بالهراوات اقتحام ساحة الحبوبي والاشتباك مع المعتصمين هناك ..



هذا وأكدت المصادر ان تلك الجماعات بدأت بالتحشيد عقب صلاة المغرب وقامت باقتحام الساحة وحرق خيام المعتصمين لغرض تجريفها ما أدى الى استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح العشرات نتيجة الاصطدامات بين الطرفين .

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