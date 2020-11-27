العشرات من اتباع التيار الصدري يتوافدون الى ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2020/11/27 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

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توافد العشرات من أتباع التيار الصدري الى ساحة الحبوبي وسط الناصرية بالتزامن مع تنظيم التيار تظاهرات في مناطق متفرقة من العراق

وشهدت ساحات الاعتصام عودة الهدوء بعد ساعات قليلة من حرق الخيام وتفريق المتظاهرين وفض الاعتصامات إضافة الى حدوث سلسلة من الاشتباكات .هذا وتجمهر انصار التيار وسط الساحة معلنين رفضهم لوجود أي تجمعات شعبية أخرى

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