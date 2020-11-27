صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 405 المسجلة اليوم

2020/11/27 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 405 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–14

أبو غريب ———-21

الإسكان————3

الاعلام————-9

البياع ————-15

التاجي————-25

التراث ———– 4

الحرية ————-12

الخطيب ———–5

الدورة————–21

الرحمانية ———–2

السيدية ———– 7

الشالجية———–11

الشعلة ————- 22

الصالحية ———–2

الطارمية————-3

الطوبجي ———–4

العامرية————-17

العطيفية————8

العلاوي. ———–1

الغزالية————–19

القادسية ————7

الكاظمية ————-12

اللطيفية ———–6

المحمودية————16

المكاسب ———–3

المنصور ————-11

النصر والسلام ——-8

المواصلات ———3

الوشاش ———–5

اليرموك ————-10

اليوسفية ————7

جكوك————–4

حي الجامعة———–15

حي الجهاد————13

حي الخضراء———–11

حي العدل ———–18

حي العامل————16

سبع البور ———–8

شارع حيفا ———–2

سكنة جانب الرصافة ——-3

محافظة ديالى ———–2

الشفاء: 345

الوفيات: 2

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