الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

2020/11/27 | 22:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تسجيل “ستاندرد آند بورز” و”ناسداك” مستوىات قياسية جديدة، لتحقق “وول ستريت” مكاسب أسبوعية قوية.

وقادت أسهم شركات التجزئة مكاسب البورصة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على مبيعات قوية في “بلاك فرايداي”.

وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد أعلى 5 مليارات دولار.

وتقلت الأسهم الدعم من تعليقات الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه سيترك البيت الأبيض إذا صوتت المجمع الانتخابي رسمياً للرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 29910.3 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 بالمائة.

وارتفع “ستاندرد آند بورز” الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 3638.3 نقطة، وهو إغلاق قياسي، ليحقق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمائة.

كما زاد المؤشر التكنولوجي “ناسداك” بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 12205.8 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما سجل مكاسب أسبوعية حوالي 3 بالمائة.

وأُنهيت التعاملات في وقت مبكر اليوم بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة “عيد الشكر”.

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