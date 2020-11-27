اقليم كوردستان..شفاء 59241 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/11/27 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 95638 حالة اصابة، 34591 في اربيل و27866 في السليمانية، و30181 في دهوك و3000 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 59241 حالة، 20940 في اربيل و19257 في السليمانية و16277 في دهوك و2767 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3104 حالة، 844 منها في اربيل و1509 في السليمانية و616 في دهوك، و135 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 33293 حالات هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12807 في اربيل و7100 في السليمانية و13288 في دهوك و98 في حلبجة.

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