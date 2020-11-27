هكذا تفاعل ترامب مع اغتيال العالم النووي الإيراني “محسن فخري زادة”‎

2020/11/27 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإعادة نشر مجموعة من التغريدات حول عملية اغتيال العالم النووي الإيراني ”محسن فخري زادة“ في طهران، دون أن يعلق على الموضوع، أبرزها تغريدة لصحفي إسرائيلي اعتبر فيها أن عملية الاغتيال ”ضربة نفسية كبيرة لإيران“.وقام ترامب بإعادة تغريدة الصحفي الإسرائيلي ”يوسي ميلمان“، الذي كتب عبر …

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